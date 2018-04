Ibrahimovic trifft gegen Schweinsteiger-Team Chicago zum Sieg

Chicago (SID) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire das erste Aufeinandertreffen mit Superstar Zlatan Ibrahimovic in der Major League Soccer (MLS) verloren. Bei der 0:1 (0:1)-Niederlage am 7. Spieltag gegen Los Angeles Galaxy traf der schwedische Stürmerstar (45.+2) unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff per Kopf. Ibrahimovic lief bei seinem dritten Einsatz in der MLS erstmals von Beginn an auf und erzielte seinen dritten Treffer.

Ibrahimovic (r.) jubelt, Schweinsteiger (l.) machtlos © SID

Chicago (4 Punkte) bleibt nach fünf Spielen weiter bei nur einem Sieg stehen und ist Neunter im Osten. LA Galaxy (10) ist nach dem dritten Saisonerfolg Zweiter im Westen.