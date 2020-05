Ibrahimovic zieht sich Wadenverletzung zu

Mailand (SID) - Dem schwedischen Starstürmer Zlatan Ibrahimovic droht eine Verletzungspause. Der 38-Jährige verletzte sich beim Mannschaftstraining des italienischen Ex-Meisters AC Mailand am Montag an der Wade. Eine genaue Untersuchung soll nach Klubangaben am Dienstag erfolgen.

Starstürmer Zlatan Ibrahimovic droht Pause © SID

Die Meisterschaft der Serie A wurde wegen der Corona-Pandemie am 9. März unterbrochen. Verband und Liga hoffen auf einen Restart am 13. Juni.