Ice-Cross-WM: Luca Dallago holt ersten Saisonsieg

Köln (SID) - Der Österreicher Luca Dallago hat im russischen Igora seinen ersten Saisonsieg in der Red Bull Ice Cross Weltmeisterschaft gefeiert. Der 28-Jährige setzte sich im Finale vor dem Schweizer Jim de Paoli sowie Leevi Nakari aus Finnland durch und wahrte mit seinem fünften Karriereerfolg seine Chance auf den Gesamtsieg.

Luca Dallago holt seinen ersten Saisonsieg in Russland © SID

Dallago muss dafür beim Finale in Moskau (21. März) aber auf ein frühzeitiges Scheitern der beiden WM-Führenden Cameron Naasz (USA) und Kyle Croxall (Kanada) hoffen und den Lauf selbst gewinnen. Der Rosenheimer Luca Engler (22) stellte als Elfter in Igora sein bestes Saisonergebnis ein.

Bei den Frauen gewann die Schweizerin Anais Morand vor Justine Zonne aus Lettland und Wictoria Senotrusowa aus Russland. Der ursprünglich für den 14. März angesetzte vorletzte Weltmeisterschaftslauf auf der Seiseralm in Südtirol wurde wegen des Coronavirus bereits abgesagt.

Beim Ice Cross rasen die Teilnehmer auf Schlittschuhen mit bis zu 80 km/h einen mit Hindernissen gespickten Kurs in einem Eiskanal hinunter. Je vier Athleten starten gemeinsam. Die jeweils schnellsten beiden kommen in die nächste Runde, bis nur noch vier Fahrer in jeder Kategorie (Männer, Frauen, Junioren) übrig sind, die im Finale den Sieger ausfahren.