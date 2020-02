Ice-Cross-WM: Marco Dallago siegt in Rautalampi

Köln (SID) - Der ehemalige Weltmeister Marco Dallago (Österreich) hat in Rautalampi/Finnland seinen zweiten Saisonsieg in der Red Bull Ice Cross Weltmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Der 29-Jährige, der bereits das Auftaktrennen in Judenburg für sich entschieden hatte, profitierte auch von der Abwesenheit des US-Amerikaners Cameron Naasz, zuletzt Sieger in Pra-Loup und Perce.

Dallago (M.) siegte zum zweiten Mal in dieser Saison © SID

Naasz verlor durch seine Wettkampfpause auch die WM-Gesamtführung an Marco Dallagos ein Jahr jüngeren Bruder Luca. Dem 28-Jährigen genügte hierzu der vierte Rang.

Bei den Frauen sicherte sich die Kanadierin Jacqueline Legere ihren dritten Sieg im fünften Rennen der Saison.