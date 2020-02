Ice-Cross-WM: Zweiter Saisonsieg für Croxall

Köln (SID) - Der Kanadier Kyle Croxall hat bei seinem Heimspiel in Le Massif de Charlevoix seinen zweiten Saisonsieg in der Red Bull Ice Cross Weltmeisterschaft gefeiert. Der 31-Jährige setzte sich im Finale knapp gegen den Österreicher Marco Dallago durch. Das Podium komplettierte der Kanadier John Fisher. Der amtierende Weltmeister Cameron Naasz (USA) wurde Vierter, in der Gesamtwertung liegen nach sieben von zehn Rennen Naasz und Croxall gleichauf.

Croxall (r.) feierte den zweiten Saisonsieg © SID

Nach dem Rennen beschwerte sich Dallago lauthals über Croxall. "Es gibt einen Unterschied zwischen einem sauberen Rennen und falschem Spiel", sagte er. Dallago behauptete, von Croxall festgehalten worden zu sein.

Die beiden deutschen Starter, Justin Docherty, der im kanadischen Manineau lebt, und Michael Hoffmann (Zürich) belegten die Plätze 27 und 38.