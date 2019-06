Ice Tigers holen US-Verteidiger Schulze

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) US-Offensivverteidiger Kevin Schulze verpflichtet. Das gaben die Franken am Sonntag bekannt. Der 26-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten Leksands IF.