Ichiro Suzuki beendet MLB-Karriere

Tokio (SID) - Der japanische Starspieler Ichiro Suzuki hat seine Karriere in der Major League Baseball (MLB) mit 45 Jahren beendet. Der Outfielder der Seattle Mariners, seit 2001 in der nordamerikanischen Profiliga aktiv, verabschiedete sich in Tokio beim Spiel gegen die Oakland Athletics (5:4).

Ichiro Suzuki war seit 2001 in der MLB aktiv © SID

"Ich habe so viele meiner Träume im Baseball erreicht", sagte der Hall-of-Fame-Kandidat. "Ich habe die große Ehre, meine Karriere dort zu beenden, wo sie angefangen hat, bei Seattle. Und es war sehr passend, dass ich die letzten beiden Spiele in meinem Heimatland Japan austragen durfte", so Suzuki.

Zum Abschied nach Ende des achten Innings streckte der zehnmalige Allstar die Faust in die Höhe, zog seine Kappe und umarmte jeden seiner Mitspieler, viele davon mit Tränen in den Augen. Nach Spielende riefen die 54.000 Fans über 20 Minuten lang seinen Namen, bis Suzuki, einer der populärsten Sportler seines Heimatlandes, noch eine Ehrenrunde drehte.

Suzuki war bis 2012 für die Mariners aktiv und spielte danach für die New York Yankees (bis 2014) sowie die Miami Merlins (2015 bis 2017). Im vergangenen Jahr kehrte er nach Seattle zurück.