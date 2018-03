Ihle im zweiten Rennen über 500 m auf Rang zehn

Minsk (SID) - Eis-Sprinter Nico Ihle hat das Weltcup-Finale der Eisschnellläufer in Minsk mit einer weiteren Ernüchterung abgeschlossen. Der Chemnitzer kam im zweiten Lauf über 500 m beim niederländischen Dreifach-Triumph in 35,34 Sekunden nur auf den zehnten Rang. Es gewann Jan Smeekens (34,83 Sekunden) vor seinen Landsleuten Dai Dai Ntab (34,94) und Hein Otterspeer (34,97).

Schwaches Weltcup-Finale: Nico Ihle nur auf Platz zehn © SID

Am Vortag war der Olympia-Achte aus Sachsen im ersten Rennen über 500 m in 35,60 Sekunden nur Elfter und Vorletzter geworden. Deutlich besser lief es für Ihle über 1000 m. In 1:09,56 Minuten landete er am Samstag beim Sieg des Niederländers Kjeld Nuis (1:09,23) auf Rang vier.