Ihle und Dufter überzeugen bei Eisschnelllauf-EM

Klobenstein (SID) - Die deutschen Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) und Joel Dufter (Inzell) haben sich bei den Sprint-Europameisterschaften in Klobenstein/Italien in guter Form präsentiert. Ihle lief am Samstag im zweiten 1000-m-Rennen in 1:09,45 Minuten die drittbeste Zeit des Tages und sicherte sich in der Gesamtwertung mit 141,335 Punkten den fünften Rang. Über 500 m hatte sich Ihle im Vergleich zum Freitag auf der Freiluftbahn in Südtirol in 35,46 Sekunden um rund fünf Zehntelsekunden gesteigert.

Nico Ihle erreicht über 500 Meter nur Platz 16 © SID

Dufter patzte im zweiten Rennen über die Kurzdistanz (36,00), machte den schwachen Lauf mit einer starken 1000-m-Zeit (1:09,57) aber wett. Nach je zwei Rennen über 500 m und 1000 m belegte Dufter mit 141,905 Zählern Rang sieben in der Gesamtwertung. Knapp einen Monat vor der Einzelstrecken-WM in Inzell war die EM für die besten deutschen Sprinter eine gelungene Standortbestimmung.

Den Titel sicherte sich der Niederländer Kai Verbij (139,085) vor 500-m-Olympiasieger Havard Lorentzen (140,420) und Henrik Rukke (141,155/beide Norwegen). Hendrik Dombek (München/146,355) musste sich mit Rang 16 begnügen.

Bei der parallel ausgetragenen Allround-EM ging Gold an die Niederländerin Antoinette de Jong, die nach Rennen über 500 m, 1500 m, 3000 m und 5000 m auf 162,918 Punkte kam. Roxanne Dufter (Inzell/169,619) wurde Achte, Michelle Uhrig (Berlin/128,702) hatte sich nicht für das Finale der besten Acht qualifiziert. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) hatte ihre Teilnahme aufgrund von Rückenbeschwerden abgesagt.