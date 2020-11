Iisalo in Quarantäne - Trainer fehlt Crailsheim zum BBL-Auftakt

Köln (SID) - Die Hakro Merlins Crailsheim starten ohne Trainer Tuomas Iisalo in die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL). Der Finne befindet sich wegen eines Coronafalls in seinem persönlichen Umfeld in Quarantäne. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Tuomas Iisalo fehlt zum Saisonstart der BBL © SID

Vor dem Spiel gegen Aufsteiger Niners Chemnitz am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) gab es unter der Woche bei den Merlins ausschließlich negative Tests. Iisalo nahm nach dem Befund im Umfeld nicht mehr am Trainingsbetrieb teil.

"Wir wussten, dass es auch uns irgendwann treffen wird. Wir haben unverzüglich professionell gehandelt und Tuomas von allen isoliert", sagte Ingo Enskat, Sportlicher Leiter der Merlins. Die beiden Assistenzcoaches, Iisalos Bruder Joonas und Juho Kailio, werden gemeinsam mit U19-Trainer Marko Stankovic das Team betreuen.