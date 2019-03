Im Gedenken an Fukushima: Olympische Fackel in Kirschblüten-Optik enthüllt

Tokio (SID) - Die Olympische Fackel für die Sommerspiele 2020 Tokio steht ganz im Zeichen des Gedenkens an das Reaktor-Unglück von Fukushima. Am Mittwoch enthüllten die Organisatoren in Japans Hauptstadt die Fackel, die in rose-goldener Kirschblütenoptik daherkommt und unter dem Einsatz modernster Technik hergestellt wurde, die auch bei der Fertigung der berühmten Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen angewandt wird.

Enthüllt: Olympische Fackel für Sommerspiele 2020 Tokio

Verwendet wurde bei der Herstellung der 71 Zentimeter langen und 1,2 Kilogramm schweren Fackel Aluminium-Abfall, der nach dem Erdbeben und dem Tsunami sowie der nachfolgenden Nuklear-Katastrophe 2011 in Fukushima zur Errichtung vorübergehender Unterschlupfe gedient hatte. "Kirschblüten, die Kinder im Unglücksgebiet gezeichnet hatten, haben mich inspiriert", sagte der international bekannte Designer Tokujin Yoshioka.

In Fukushima, wo infolge des Unglücks vor acht Jahren rund 18.000 Menschen ums Leben gekommen waren, wird der Fackellauf am 26. März 2020 auch beginnen. Das Olympische Feuer wird im Anschluss südwärts Richtung Okinawa getragen, bevor es am 10. Juli in Tokio ankommen soll. Exakt zwei Wochen später beginnen dann die Sommerspiele.