Im November in Riesenbeck: Beerbaum richtet DM der Springreiter aus

Köln (SID) - Dank Ludger Beerbaum werden die Springreiter nun doch noch in diesem Jahr ihren deutschen Meister ermitteln. Die ursprünglich Anfang Mai in Balve geplante DM, die aufgrund der Corona-Pandemie zunächst in den September verschoben und letztlich ganz abgesagt worden war, findet vom 12. bis 15. November auf der Anlage des viermaligen Olympiasiegers in Riesenbeck im Tecklenburger Land statt.

Muss sich mit Rang zwei zufrieden geben: Ludger Beerbaum © SID

"Ich bin Ludger und seinem Team sehr dankbar, dass sie es ermöglichen, die deutschen Meisterschaften auszutragen", sagte Bundestrainer Otto Becker: "In Riesenbeck haben wir optimale Bedingungen." Durchgeführt wird das Championat in der großen Veranstaltungshalle ohne Zuschauer.

Damit finden alle nationalen Meisterschaften in diesem Jahr statt. Die Dressurreiter ermitteln ihre Champions vom 18. bis 20. September in Balve, die Titel in der Vielseitigkeit werden am ersten Oktober-Wochenende in Luhmühlen verteilt.