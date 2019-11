Im Schnitt 3,71 Millionen sehen Gladbacher Last-Minute-Sieg

Köln (SID) - Im Schnitt 3,71 Millionen Zuschauer haben bei RTL den Last-Minute-Sieg von Borussia Mönchengladbach in der Europa League gegen AS Rom (2:1) gesehen. In der Spitze schalteten bis zu 4,78 Millionen den Kölner Privatsender ein. Der Marktanteil betrug 14,1 Prozent.