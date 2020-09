Immer noch 96-Rekordtorschütze: Hans Siemensmeyer wird 80

Hemmingen (SID) - Hans Siemensmeyer, mit 72 Treffern Bundesliga-Rekordtorschütze von Hannover 96, feiert am Mittwoch in Hemmingen bei Hannover seinen 80. Geburtstag. Der dreimalige Fußball-Nationalspieler trug von 1965 bis 1974 das Trikot der Niedersachsen.

Später machte sich der offensive Mittelfeldspieler in der Region auch als Trainer einen Namen. In der Saison 1988/89 betreute er ein halbes Jahr lang übergangsweise die 96-Profis. 2006 war Siemensmeyer für Hannover offizieller OK-Botschafter der Fußball-WM in Deutschland.