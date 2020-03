In reinem Frauen-Team: Flörsch startet in Le Mans

Köln (SID) - Rennfahrerin Sophia Flörsch schraubt weiter an ihrer Karriere und wird in diesem Jahr erstmals bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen. Die 19-Jährige tritt in einem reinen Frauen-Team der Kolumbianerin Tatiana Calderon und der früheren DTM-Pilotin Katherine Legge (Großbritannien) an. Das bestätigte Flörsch bei Twitter. Das berühmteste Langstreckenrennen der Welt findet vom 13. bis 14. Juni statt.

Sophia Flörsch startet in diesem Jahr in Le Mans © SID

Gemeinsam geht das Trio für das französische Team Alpine in der kleineren Prototypen-Klasse LMP2 an den Start. Erst vor wenigen Tagen hatte Flörsch einen festen Startplatz in der Formel 3 erhalten. Im Rahmen der Formel 1 bestreitet Flörsch dort für den spanischen Rennstall Campos Racing die gesamte Saison. Der Saisonauftakt findet am 21. März in Bahrain statt.

Beim Formel-3-Weltfinale 2018 hatte Flörsch bei einem schweren Unfall eine Fraktur der Wirbelsäule erlitten, ein Jahr danach startete sie erneut in Macau.