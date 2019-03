Indian Wells: Gojowczyk verdient sich Duell mit Federer

Indian Wells (SID) - Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Indian Wells souverän gemeistert. Im Duell mit dem Italiener Andreas Seppi setzte sich der 29-Jährige in 91 Minuten mit 7:5 und 6:4 durch und verdiente sich ein Duell mit Roger Federer. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger ist nach einem Freilos Gojowczyks Gegner in Runde zwei.

Gojowczyk in Genf in der zweiten Runde © SID

Vor dreieinhalb Wochen hatte Gojowczyk beim Hallenturnier in Rotterdam noch in drei Sätzen gegen Seppi verloren, unter der kalifornischen Sonne zeigte sich der Weltranglisten-85. nun vor allem beim Returnspiel deutlich verbessert. Gleich fünf Breaks gelangen Gojowczyk gegen den im Ranking 38 Plätze besser notierten Seppi.

Bei der mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hatten bereits Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Maximilian Marterer (Nürnberg) die zweite Runde erreicht, in der auch Alexander Zverev (Hamburg) nach einem Freilos ins Turnier einsteigen wird. Bruder Mischa war zum neunten Mal in Folge in Runde eins gescheitert.