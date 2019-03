Indian Wells: Kerber schlägt auch Venus Williams und steht im Halbfinale

Indian Wells (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) hat ihren Siegeszug beim WTA-Turnier in Indian Wells fortgesetzt und steht im Halbfinale. Die 31-Jährige schlug in der Runde der letzten Acht Venus Williams (38) aus den USA mit 7:6 (7:3), 6:3 und spielt nun gegen die Schweizerin Belinda Bencic um ihre erste Finalteilnahme in diesem Jahr.

Angelique Kerber steht im Halbfinale © SID

Die an Position acht gesetzte Kerber musste sich den Gewinn des ersten Satzes rund eine Stunde lang hart erkämpfen, im zweiten erarbeitete sie sich beharrlich das entscheidende Break: Beim Stand von 3:2 für Kerber wehrte Williams zunächst vier Breakbälle ab, den fünften verwandelte die Deutsche dann. Nach 1:36 Stunden nutzte sie schließlich ihren ersten Matchball.

In Bencic (Nr. 23) wartet nun im Halbfinale eine starke Gegnerin. Die frühere Top-10-Spielerin hatte zuletzt das Turnier in Dubai gewonnen und im Achtelfinale von Indian Wells die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) ausgeschaltet. Das zweite Halbfinale bestreiten die Ukrainerin Jelina Switolina (Nr. 6) und Bianca Andreescu aus Kanada.