Indonesien plant Bewerbung um Olympia 2032

Jakarta (SID) - Eine mögliche deutsche Bewerbung um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 bekommt mit Indonesien einen weiteren Konkurrenten. Wie das indonesische Außenministerium am Dienstag bestätigte, habe Präsident Joko Widodo dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der vergangenen Woche ein formales Schreiben zukommen lassen. Damit stößt ein weiteres asiatisches Land in den Kreis der Bewerber vor.

Indonesien als möglicher Austragungsort für Olympia © SID

Auch Süd- und Nordkorea planen eine gemeinsame Bewerbung um die Spiele in 13 Jahren. Die Rhein-Ruhr-Initiative in Nordrhein-Westfalen hat ebenfalls Interesse, eine Entscheidung über eine Bewerbung ist aber noch nicht gefallen. Die Sommerspiele werden 2025 vergeben. Frankreich richtet mit Paris die Sommerspiele 2024 aus, die USA sind 2028 mit Los Angeles Gastgeberland.

"Dies ist der richtige Moment, um Indonesiens Fähigkeit als großes Land zu zeigen", wird Muliaman Hadad, der indonesische Botschafter in der Schweiz, in einem Statement zitiert. Das südostasiatische Land hatte zuletzt 2018 die Asien-Spiele in seiner Hauptstadt Jakarta und der Millionenstadt Palembang ausgerichtet.

Indonesien wäre nach Japan (Tokio 1964/2020), Südkorea (Seoul 1988) und China (Peking 2008) das vierte asiatische Gastgeberland für Olympische Sommerspiele.