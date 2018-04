Indoor Skydiving: Team Airbus bei Premiere deutscher Meister

Bottrop (SID) - Bei den ersten deutschen Meisterschaften im Indoor Skydiving hat das Team Airbus vom FSZ Saar in Bottrop den Titel geholt. In der höchsten Klasse gewannen Thomas Mack (Marksuhl), Göran Meyer (Ludwigsburg), Markus Bastuck (Wallerfangen) und Jörn Thiele (Bruchsal) mit 240 Punkten vor Atomix YUU Skidive Itzehoe (229) sowie Skynamite (198), dem Damenteam des FSZ Saar.

Team Airbus holte sich in Bottrop den Titel © SID

Beim Indoor Skydiving zeigen die Athleten bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h spektakuläre Manöver in einem verglasten Windkanal. Bei den Formationswettkämpfen müssen in Zweier- und Viererteams vorgegebene Sequenzen geflogen werden. In den artistischen Disziplinen sind kreative Elemente gefragt.

Zu den Disziplinen zählten auch in Bottrop die Vierer-Formation, Vertical Formation 2er und 4er, Dynamic 2er und 4er sowie Freestyle Solo.