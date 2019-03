Infantino ermahnt Ozeaniens neue Führung

Auckland (SID) - Weltverbands-Präsident Gianni Infantino (Schweiz) hat die neugewählte Führung des ozeanischen Fußball-Dachverbandes OFC nach den Korruptionsskandalen der Vergangenheit zu Konsequenz beim Aufbau neuer Strukturen ermahnt. "Es ist lebenswichtig für den Fußball in diesem Teil der Welt, dass der OFC ein neues Kapitel aufschlägt", sagte der FIFA-Boss auf dem OFC-Kongress im neuseeländischen Auckland an die Adresse des neuen OFC-Präsidenten Lambert Maltock (Vanuatu).

FIFA-Präsident Infantino ermahnt Ozeaniens neue Führung © SID

Infantino nannte den Führungswechsel nach der mehrjährigen FIFA-Sperre für Maltocks zurückgetretenen Vorgänger David Chung (Papua-Neuguinea) die "letzte Gelegenheit" für Maßnahmen zur Neuorientierung. "Wenn immer noch irgendjemand in Ozeaniens Fußball nicht verstanden hat, dass die Zeit des Missbrauchs des Fußballs zu persönlichen Vorteilen vorbei ist, dann können wir wirklich nicht mehr helfen", sagte Infantino.

Chung war zu Monatsbeginn wegen Bestechlichkeit und Interessenkonflikten von der FIFA-Ethikkommission für sechseinhalb Jahre gesperrt worden. Unmittelbar vor Beginn der Konferenz in Auckland wurde OFC-Vizepräsident und FIFA-Council-Mitglied Lee Harmon (Cookinseln) wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um den überteuerten Weiterverkauf von Eintrittskarten zu Spielen der WM-Endrunde 2018 in Russland von der FIFA für drei Monate aus dem Verkehr gezogen.