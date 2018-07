Ingolstadt holt früheren NHL-Stürmer D'Amigo

Ingolstadt (SID) - Ex-Meister ERC Ingolstadt hat sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem US-Amerikaner Jerry D'Amigo verstärkt. Das gab der ERC am Dienstag bekannt. Der 27 Jahre alte Flügelstürmer mit Erfahrungen in der nordamerikanischen Profiliga NHL (Toronto Maple Leafs und Buffalo Sabres) kommt vom finnischen Spitzenteam KalPa Kuopio zum Viertelfinalisten der vergangenen DEL-Spielzeit.