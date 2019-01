Ingolstadt macht Play-off-Rennen spannend - Berlins Krise hält an

Köln (SID) - Das Rennen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um die sechs Direktplätze in den Play-offs spitzt sich zu. Der ERC Ingolstadt gewann das Duell der Ex-Meister mit den Kölner Haien 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) und hat auf Rang sieben nur noch einen Zähler Rückstand auf den Tabellensechsten Augsburger Panther (3:2 nach Penaltyschießen gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven). Die Norddeutschen und Köln liegen für den ERC nur einen weiteren Zähler entfernt ebenfalls in unmittelbarer Reichweite.

Ingolstadt bleibt weiterhin im Play-off-Rennen © SID

Die Straubing Tigers verloren unterdessen durch ein 5:6 (1:0, 1:4, 3:2) gegen Meister Red Bull München mit sechs Punkten Rückstand auf Ingolstadt vorerst den Anschluss. München festigte durch seinen fünften Sieg in Serie Rang zwei hinter dem souveränen Spitzenreiter Adler Mannheim, der nach seinem achten Erfolg nacheinander mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) gegen die Iserlohn Roosters weiter neun Punkte vor dem Champions-League-Finalisten liegt. Auf Rang drei hat die Düsseldorfer EG das Spitzenduo durch seine vierte Heimpleite in Serie mit 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings elf Zähler hinter München vorerst aus den Augen verloren.

Im Kampf um die Teilnahme an den Pre-Play-offs müssen die Eisbären Berlin weiter zittern. Der frühere Meister kassierte bei den Grizzlys Wolfsburg trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) seine sechste Niederlage nacheinander und hat nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenelften Nürnberg Ice Tigers. Die Franken holten zwei Tage nach der 0:7-Pleite bei den Grizzlys durch das 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) bei den Krefeld Pinguinen ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen und verkürzten den Rückstand auf die zehntplatzierten Seidenstädter auf nur noch vier Punkte.