Iniesta verkündet Abschied von Barca nach 22 Jahren

Barcelona (SID) - Andres Iniesta hat unter Tränen seinen Abschied vom FC Barcelona nach 22 Jahren bestätigt. "Das ist meine letzte Saison hier. Danke an meine Mitspieler. Barca hat mir alles gegeben", sagte der 33 Jähre alte Kapitän auf einer emotionalen Pressekonferenz, bei der auch sein Trainer Ernesto Valverde und seine Teamkameraden um den deutschen Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen anwesend waren.

Verlässt Barca im Sommer: Andres Iniesta © SID

Den erwarteten Wechsel nach China zu Chongqing Lifan verkündete Iniesta jedoch noch nicht, deutete aber an, dass er "niemals" gegen Barca spielen werde.

"Ich hab lange darüber nachgedacht. Ich weiß, was es bedeutet, Kapitän von Barca zu sein. Es ist sehr hart, tschüss zu sagen", sagte Iniesta: "Mein einziges Ziel war es, Erfolg mit diesem Verein zu haben - und das hatte ich." Im Anschluss an seine Worte applaudierten die Wegbegleiter im vollbesetzten Presseraum.

Der Weltmeister von 2010 entstammt Barcas berühmter Talente-Schmiede La Masia, für die Profi-Mannschaft spielt er seit mehr als 15 Jahren. Noch im vergangenen Sommer hatte er einen Vertrag auf Lebenszeit unterschrieben.

Am vergangenen Samstag hatte Iniesta mit dem designierten Meister Barcelona das Finale um die Copa del Rey 5:0 gegen den FC Sevilla gewonnen und in Madrid aus den Händen von König Felipe VI den Pokal entgegengenommen. Die Fans beider Lager hatten ihm in der Stadt des Erzrivalen bei seiner Auswechslung kurz vor dem Schlusspfiff mit Standing Ovations noch einmal die Ehre erwiesen. Sein Vater Jose Antonio hatte auch der Tribüne mit Tränen zu kämpfen.