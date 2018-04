Innenbandriss: Club im Saisonendspurt ohne Erras

Nürnberg (SID) - Bundesliga-Aufstiegsaspirant 1. FC Nürnberg muss im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga auf Mittelfeldspieler Patrick Erras verzichten. Der 23-Jährige erlitt am Montag beim 3:1-Erfolg bei Holstein Kiel einen Innenbandriss im rechten Knie und steht in den letzten drei Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung. Erras war am Montag in Kiel in der 24. Minute verletzt ausgewechselt worden.