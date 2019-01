Innsbruck: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer

Innsbruck (SID) - Alle sieben gestarteten deutschen Skispringer haben sich für das Bergiselspringen der 67. Vierschanzentournee am Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Innsbruck qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Wurde in der Qualifikation Sechster: Karl Geiger

Karl Geiger (Oberstdorf/6.) - Viktor Polasek (Tschechien/45.)

Stephan Leyhe (Willingen/8.) - Sergej Tkastschenko (Kasachstan/43.)

Richard Freitag (Aue/12.) - Kevin Bickner (USA/39.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/30.) - Robert Johansson (Norwegen/21.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/32.) - Philipp Aschenwald (Österreich/19.)

David Siegel (Baiersbronn/33.) - Junshiro Kobayashi (Japan/18.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/47.) - Daniel Huber (Österreich/4.)

Weitere Duelle u.a.:

Ryoyu Kobayashi (Japan/1.) - Clemens Leitner (Russland/50.)

Dawid Kubacki (Polen/7.) - Rok Justin (Slowenien/44.)

Kamil Stoch (Polen/TV/24.) - Clemens Aigner (Österreich/27.)