Inter holt sich Tabellenführung zurück

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand hat sich die Tabellenführung in der Serie A zurückgeholt. Das Team von Trainer Antonio Conte gewann das Spitzenspiel des fünften Spieltages gegen Lazio Rom 1:0 (1:0) und schob sich mit der perfekten Ausbeute von 15 Punkten wieder an Rekordmeister Juventus Turin (13) vorbei.

Danilo D'Ambrosio erzielt den Siegtreffer für Inter © SID

Danilo D'Ambrosio erzielte nach 23 Minuten per Kopf den Siegtreffer für die Gastgeber. Verfolger Juve hatte sich am Dienstag ohne Superstar Cristiano Ronaldo mit 2:1 bei Aufsteiger Brescia Calcio durchgesetzt.

AC Florenz feierte derweil mit dem früheren Bayern-Star Franck Ribery in der Startelf einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Sampdoria Genua. AS Rom, Gruppengegner in der Europa-League von Borussia Mönchengladbach, erlitt beim 0:2 (0:0) gegen Atalanta Bergamo die erste Saisonniederlage und verpasste den Sprung in die Champions-League-Ränge.

Auch Liverpool-Bezwinger SSC Neapel mit dem früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti musste gegen Cagliari Calcio eine überraschende 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Innenverteidiger Kalidou Koulibaly sah zudem kurz vor Schluss wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte.