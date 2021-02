Inter legt im Titelkampf vor

Köln (SID) - Inter Mailand hat im Stadtduell um die Tabellenführung in der Serie A wieder vorgelegt. Der 18-malige italienische Fußballmeister gewann am 21. Spieltag beim Mittelfeldklub AC Florenz mit 2:0 (1:0) und zog zumindest bis Sonntag wieder am AC Mailand um einen Punkt vorbei.

Inter Mailand gewinnt das Freitagsspiel gegen Florenz © SID

Die Tore für Inter erzielten Nicolo Barella (31.) und der frühere Bayern- und Dortmund-Spieler Ivan Perisic (52.). Aufseiten der Fiorentina fehlte der frühere Bayern-Star Franck Ribery (37) wegen einer Zerrung.