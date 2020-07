Inter mit Nullnummer gegen Florenz - Erster Matchball für Juventus

Köln (SID) - Inter Mailand hat in der italienischen Serie A die Rückkehr auf Platz zwei verpasst und Juventus Turin den ersten Matchball beschert. Nach dem 0:0 der Lombarden gegen den AC Florenz kann Spitzenreiter Juventus am Donnerstag (19.00 Uhr) mit einem Sieg bei Udinese Calcio den neunten Meistertitel in Serie perfekt machen.

Inter Coach Antonio Conte spielen nur 0:0 © SID

Juve führt vor seinem Einsatz am 35. Spieltag mit 80 Punkten vor Atalanta Bergamo (74) und Inter (73). Atalanta um den deutschen Profi Robin Gosens könnte zwar selbst im Falle eines Sieges der Turiner nach Punkten theoretisch noch gleichziehen, hat aber den direkten Vergleich verloren.

Derweil steht Brescia Calcio nach SPAL Ferrara als zweiter Absteiger fest. Nach einem 1:3 (0:2) bei Tabellennachbar US Lecce geht es nur ein Jahr nach dem Aufstieg zurück in die Serie B.