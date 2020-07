Inter schießt Schlusslicht Brescia ab

Mailand (SID) - Inter Mailand steht nach einer Machtdemonstration gegen den kleinen lombardischen Nachbarn Brescia Calcio mit einem Bein in der Champions League. Inter schickte den Tabellenletzten am 29. von 38 Spieltagen mit 6:0 (3:0) nach Hause und hat als Dritter vorerst ein 16-Punkte-Polster auf AS Rom.

Inter Mailand gewann souverän mit 6:0 gegen Brescia © SID

Die Römer, die ihrerseits neun Punkte Rückstand auf Atalanta Bergamo auf dem letzten Königsklassen-Platz haben, spielen am Donnerstag daheim gegen Udinese Calcio. Der Tabellenvierte Bergamo um den deutschen Außenverteidiger Robin Gosens kann ebenfalls am Donnerstag gegen den Sechsten SSC Neapel, der zwölf Punkte zurückliegt, einen Riesenschritt Richtung neuerlicher Champions-League-Teilnahme machen.