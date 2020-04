Investor Windhorst hält an Hertha-Engagement fest

Berlin (SID) - Hertha BSC könnte als großer Gewinner aus der Coronakrise hervorgehen. Während viele Fußball-Bundesligisten angesichts der finanziellen Sorgen auf absehbare Zeit einen Sparkurs fahren müssen, winkt Hertha demnächst wieder ein warmer Geldregen. Investor Lars Windhorst will trotz der Wirtschaftskrise an seinem finanziellen Engagement beim Hauptstadtklub nichts ändern, in der zweiten Jahreshälfte könnten damit weitere 150 Millionen Euro fließen.

Lars Windhorst steht zu seinen Zusagen an Hertha BSC © SID

"Zu den Zusagen und Plänen, die gemacht wurden, stehen wir. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts", sagte ein Windhorst-Sprecher auf SID-Anfrage. Schon jetzt beläuft sich das Investment der Windhorst-Firma Tennor auf 224 Millionen Euro, im Gegenzug gab Hertha 49,9 Prozent der Anteile ab.