Invictus Games in Düsseldorf auf 2023 verschoben

Köln (SID) - Die von Prinz Harry initiierten Invictus Games für kriegsversehrte Sportler in Düsseldorf werden um ein Jahr auf 2023 verschoben. Damit reagieren die Veranstalter auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zuvor waren bereits die für dieses Jahr vorgesehenen Spiele in Den Haag auf 2021 verlegt worden.

Die Invictus Games in Düsseldorf wurden verschoben © SID

Die Invictus Games, die von einer von Großbritanniens Prinz Harry gegründeten Stiftung mittlerweile im Zweijahres-Rhythmus ausgerichtet werden, fanden erstmals 2014 in London statt. In Düsseldorf soll die paralympische Veranstaltung in zwölf Disziplinen im Arena Sportpark ausgetragen werden.