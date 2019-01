Iran vorzeitig im Asien-Cup-Achtelfinale

Abu Dhabi (SID) - Der dreimalige Turniersieger Iran hat beim Asien-Cup den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der WM-Teilnehmer bezwang am Samstag Vietnam mit 2:0 (1:0) und steht nach dem 5:0-Auftakterfolg gegen Jemen schon vor dem Duell mit dem Nachbarn Irak zum Abschluss der Gruppe D am Mittwoch in der K.o.-Runde.

Entschied das Spiel mit einem Doppelpack: Sardar Azmoun © SID

Mit einem Doppelpack ließ Sardar Azmoun (38./69.) vom russischen Erstligisten Rubin Kasan das Team von Trainer Carlos Queiroz in Abu Dhabi jubeln.