Iraner Norouzi verlängert vorzeitig beim VfL Gummersbach

Köln (SID) - Der iranische Handball-Nationalspieler Pouya Norouzi hat seinen Vertrag beim abstiegsgefährdeten Traditionsklub VfL Gummersbach vorzeitig bis 2021 verlängert. Dies gaben die Oberbergischen am Montag bekannt. Der 24-jährige Norouzi hatte in seinem bisherigen Arbeitspapier eine Klausel, die ihm einen Ausstieg zum Saisonende ermöglicht hätte.

Pouya Norouzi verlängert seinen Vertrag bei Gummersbach © SID

"Mit seiner vorzeitigen Unterschrift setzt Pouya ein deutliches Zeichen für den VfL Gummersbach", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler, "nach seinen Leistungen in der Hinrunde war er ein sehr begehrter Spieler. Umso bemerkenswerter ist es, dass er sich in der aktuell schwierigen sportlichen Situation für eine Zukunft in Gummersbach entschieden hat."

Pouya Norouzi ist mit 92 Feldtoren bester Schütze des VfL, kam im Schnitt auf knapp fünf Treffer pro Partie. Er war zur laufenden Saison vom Schweizer Klub Kadetten Schaffhausen zum zwölfmaligen deutschen Meister gekommen. Die Gummersbacher belegen aktuell in der Liga den 16. Platz und liegen nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz.