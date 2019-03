Ire Bennett gewinnt für Bora-hansgrohe - Deutsche bei Paris-Nizza wieder geschlagen

Moulins (SID) - Auch im dritten Anlauf ist den deutschen Top-Sprintern bei der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza kein Erfolgserlebnis geglückt. Nach 200 km zwischen Cepoy und Moulins/Yzeure war stattdessen der Ire Sam Bennett aus der deutschen Mannschaft Bora-hansgrohe im Massensprint siegreich. Andre Greipel (Rostock/Arkea-Samsic) war auf Rang 14 noch der bestplatzierte deutsche Radprofi.

Sam Bennet gewinnt dritte Etappe von Paris-Nizza © SID

Die Gesamtführung behauptete der Niederländer Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), der die ersten beiden Teilstücke für sich entschieden hatte. John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) und Marcel Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) kamen nicht unter die besten 20. Bennett holte für Bora-hansgrohe bereits den siebten Saisonsieg.

Die 77. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet nach insgesamt 1240 km am Sonntag in Nizza. Letzter deutscher Sieger war 2011 Zeitfahrspezialist Tony Martin. Am Mittwoch steht zwischen Vichy und Pellusin auf hügeligem Terrain mit 212 km die längste Etappe der diesjährigen Ausgabe an.