Ire Lowry holt bei British Open ersten Major-Sieg

Portrush (SID) - Der irische Golfprofi Shane Lowry hat überlegen bei der 148. British Open triumphiert und seinen ersten Major-Sieg gefeiert. Mit insgesamt 269 Schlägen setzte sich der 32-Jährige im Royal Portrush Golf Club in Nordirland vor dem Engländer Tommy Fleetwood (275) sowie Tony Finau aus den USA (277) durch.

Lowry stellte einen Kursrekord auf © SID

"Es war ein unglaublicher Tag", sagte Lowry nach dem größten Moment seiner Karriere: "Es war schön, dass ich etwas unter dem Radar geflogen bin, als ich herkam." Lowry gewann als erst zweiter Ire nach Padraig Harrington (2007, 2008) das älteste Golfturnier der Welt.

Lowry, der am Samstag auf dem Par-71-Kurs mit einer herausragenden 63 einen Platzrekord aufgestellt hatte, reichte am Schlusstag eine 72er-Runde zum Gewinn des Claret Jug. Der Sieg des Iren, der zuvor einmal auf der US- und viermal auf der Europa-Tour gewonnen hatte, geriet nie in Gefahr. Der Weltranglistenerste Brooks Koepka (USA/278) wurde Vierter, Vorjahressieger Francesco Molinari (Italien/281) Elfter.

Einige prominente Namen waren nach der zweiten Runde am Cut gescheitert. So verpasste Mitfavorit Rory McIlroy, der aus dem nur 100 Kilometer entfernten Holywood stammt, bei seinem Heimspiel die Teilnahme am Wochenende um einen Schlag. US-Masterssieger Tiger Woods (USA) scheiterte am Freitag dagegen deutlich, das galt auch für Debütant Matthias Schmid (Herzogenaurach), den einzigen Deutschen beim ältesten Major.