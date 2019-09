Ironman 70.3: Ryf gewinnt erneut WM-Titel - Haug nicht am Start

Nizza (SID) - Triathletin Daniela Ryf aus der Schweiz ist zum fünften Mal Weltmeisterin über die Ironman-Halbdistanz. Die Titelverteidigerin gewann am Samstag den Ironman 70.3 in Nizza und absolvierte die 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen in 4:23:04 Stunden. Die britische Ex-Weltmeisterin Holly Lawrence (4:27:02) wurde über die 70,3 Meilen Zweite, Bronze ging an Imogen Simmonds (4:28:10) aus der Schweiz.

Ironman-Halbdistanz: Ryf mit fünftem Weltmeistertitel © SID

Die Vorjahresdritte Anne Haug, die zuletzt in Kopenhagen mit deutschem Rekord ihren ersten Ironman gewonnen hatte, sagte ihren Start in Nizza kurzfristig ab.

Am Sonntag kämpfen bei den Männern der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange und Ex-Champion Sebastian Kienle um den Sieg, über die Halbdistanz hat Kienle schon zweimal (2012, 2013) triumphiert. Der Titelverteidiger ist indes nicht am Start: Jan Frodeno reist bereits nach Hawaii, um sich bestmöglich auf die WM am 12. Oktober vorzubereiten.