Ironman-Siegerin Haug im Goldenen Buch von Bayreuth

Bayreuth (SID) - Triathletin Anne Haug ist nach ihrem Sieg beim Ironman Hawaii mit einem Empfang im Rathaus ihrer Heimatstadt Bayreuth geehrt worden. Die erste deutsche Ironman-Weltmeisterin erhielt am Donnerstag von Bürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe die Sportmedaille der Stadt und durfte sich zudem ins Goldene Buch eintragen. "Bayreuth ist immer mein Rückzugsort und mein Anker", sagte die 36-Jährige dem Bayreuther Tagblatt: "Es ist etwas ganz Besonderes in meiner Heimat so einen Empfang zu bekommen."

Anne Haug: Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bayreuth © SID

Trotz ihres Weltmeistertitels sieht sich Haug noch lange nicht am Leistungslimit: "Nach oben gibt es kein Ende. Nur weil ich den Titel geholt habe, heißt das nicht, dass ich mich nicht mehr verbessern möchte oder keine Ziele mehr habe. Mein Ziel ist es, immer besser zu werden und das Ergebnis kommt dann als Bonus obendrauf."