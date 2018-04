Isabell Werth zum vierten Mal Weltcupsiegerin

Paris (SID) - Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum vierten Mal in ihrer einzigartigen Karriere den Dressur-Weltcup gewonnen. Beim Finale in Paris setzte sich die 48-Jährige aus Rheinberg auf ihrem Erfolgspferd Weihegold in der Kür gegen Laura Graves (USA) mit Verdades durch, gegen die sie tags zuvor im Grand Prix noch den Kürzeren gezogen hatte.

Werth gewinnt zum vierten Mal den Dressur-Weltcup © SID

Mit 90,657 Prozentpunkten lag Werth als einzige über der 90-Prozent-Marke. Auch im Vorjahr in Omaha hatte sie mit Weihegold vor Graves mit Verdades gewonnen.