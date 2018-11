Ischias: Bolls Grand-Finals-Teilnahme fraglich

Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Europameister Timo Boll muss wegen erneuter Rückenbeschwerden bis auf Weiteres pausieren. Wegen einer schmerzhaften Entzündung des Ischias-Nervs ist der Zeitpunkt für ein Comeback des 37 Jahre alten Weltranglistendritten nach Angaben seines Klubs Borussia Düsseldorf nicht abzusehen. Dadurch steht auch hinter der Teilnahme des deutschen Rekordmeisters an den mit einer Million Dollar dotierten Grand Finals der World Tour Mitte Dezember im südkoreanischen Incheon ein Fragezeichen.

Rückenbeschwerden: Boll muss Pause einlegen © SID

Boll setzte wegen der Rückenprobleme bereits am vergangenen Sonntag bei Düsseldorfs 3:2-Sieg gegen Werder Bremen aus. Laut Düsseldorfs Manager Andreas Preuß hatte der Weltcup-Finalist schon in der vergangenen Woche in der Champions League sowie beim Pokal-Aus beim ASV Grünwettersbach mit den Schmerzen zu kämpfen. Dabei verlor Boll in Grünwettersbach unerwartet gegen seinen Nationalmannschafts-Kollegen Ricardo Walther.

Der Rücken ist für Boll praktisch während seiner gesamten Karriere eine neuralgische Zone. Schon mehrfach hat der EM-Rekordchampion wegen Problemen in diesem Bereich pausieren müssen. Zuletzt setzte ein Bandscheibenvorfall den Linkshänder im vergangenen Sommer wochenlang außer Gefecht.