Iserlohn Roosters verlängern mit Angreifer Florek

Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit US-Angreifer Justin Florek um eine weitere Saison bis 2019 verlängert. Das teilte der Klub am Dienstag mit. In der laufenden Spielzeit erzielte der 27-Jährige bislang in 48 Partien neun Tore und bereitete weitere elf Treffer vor.