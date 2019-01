"Ist fix": Streich bleibt definitiv SC-Trainer

Mainz (SID) - Kult-Trainer Christian Streich wird definitiv auch in der kommenden Saison den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg betreuen. "Ich werde nächstes Jahr weiter Trainer sein in Freiburg - wenn der Verein das will", sagte der 53-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF, und konkretisierte dann im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein: "Wenn ich Ihnen das sage, dann ist das fix."

Christian Streich will Trainer beim SC Freiburg bleiben

Zuletzt hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Streich vor einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrages um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 stehe. Der Klub gibt grundsätzlich keine Vertragslaufzeiten bekannt. Der Coach machte deutlich, dass danach noch nicht Schluss sein müsse. Er wolle sich aber in der Folgezeit gemeinsam mit den Klub-Verantwortlichen immer wieder aufs Neue überlegen, ob er noch eine Saison dranhängt.

Streich hat die Profimannschaft der Breisgauer am 29. Dezember 2011 übernommen, zuvor hatte er 16 Jahre lang in der Nachwuchsabteilung des Vereins gearbeitet.