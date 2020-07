Italien: Fußballverband legt Plan für Rückkehr von Fans in Stadien vor

Rom (SID) - Der italienische Fußballverband (FIGC) hat der Regierung in Rom einen Plan für die schrittweise Rückkehr von Zuschauern in die Stadien vorgelegt. Demnach sollen maximal 34.000 Zuschauer im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion zugelassen werden, im Olympiastadion in Rom sollen es 30.000 sein und in Turin 17.000.

Juventus bejubelt vor leeren Rängen einen Treffer © SID

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora erklärte, die Regierung arbeite daran, Spiele mit einer beschränkten Zuschauerzahl ab September zu ermöglichen. Die Serie A ist am 20. Juni nach zweieinhalbmonatiger Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie wieder aufgenommen worden. Sie wird am 2. August zu Ende gehen.