Italien: Neapel verteidigt Tabellenspitze - Juve siegt in Cagliari

Cagliari (SID) - Der SSC Neapel hat seine Spitzenposition in der italienischen Serie A erfolgreich verteidigt und kann weiter von seinem dritten Meistertitel träumen. Die Azzurri gewannen 2:0 (0:0) gegen Hellas Verona und führen die Tabelle weiterhin mit einem Punkt Vorsprung auf Juventus Turin an. Der Serienmeister um Weltmeister Sami Khedira gewann bei Cagliari Calcio 1:0 (0:0).

Neapel besiegte Hellas Verona © SID

Federico Bernardeschi war für die Turiner auf Vorlage des ehemaligen Münchners Douglas Costa (74.) erfolgreich. Khedira wurde nach einer Stunde verletzt ausgewechselt. Sein Nationalmannschaftskollege Benedikt Höwedes fehlte weiterhin wegen eines Muskelfaserrisses.

Beim 5:2-Sieg von Lazio Rom bei SPAL Ferrara glänzte der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Stürmer Ciro Immobile mit einem Viererpack (19., 26., 41., 51.).

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo gewann 2:1 (2:0) bei AS Rom und verbesserte sich damit auf Rang sieben.

Aufsteiger Benevento Calcio feierte eine Woche nach seinem Premierensieg in der Serie A beim 3:2 (0:1) gegen Sampdoria Genua seinen zweiten Erfolg in Serie. Das Team aus Kampanien bleibt mit sieben Punkten aber abgeschlagen am Tabellenende.