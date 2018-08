Italien: Serie C droht auszufallen

Köln (SID) - Die Meisterschaft der dritten italienischen Fußball-Liga Serie C droht auszufallen. Wie die Lega Pro am Montag mitteilte, wurde der geplante Meisterschaftsbeginn von 18. August auf den 1. September verlegt, da zu viele Klubs die finanziellen Mindest-Standards nicht erfüllen würden oder insolvent seien. Am 22. August ist eine Versammlung geplant, bei der beschlossen wird, ob die Meisterschaft ausfällt.

Die russische Premjer Liga RPFL hat große Finanzprobleme © SID

"Wir befinden uns in einer Lage totaler Unsicherheit", hieß es in der Liga-Aussendung. Die Lega Pro verlange neue Regeln zur Förderung der Drittligisten und einen stärkeren Zugang zu den TV-Geldern der höheren Ligen.