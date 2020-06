Italien: Ultras nehmen an gewalttätiger Demo teil

Rom (SID) - Hunderte italienische Neofaschisten und Fußball-Ultras haben am Samstag in Rom gegen das Vorgehen der Regierung in der Coronakrise protestiert. Unter anderem waren Fans von Lazio Rom beteiligt, Inter Mailands größte Ultra-Gruppe hatte im Vorfeld mitgeteilt, der Protest sei zu politisch.

Neofaschisten und Fußball-Ultras demonstrierten in Rom © SID

Polizisten und Journalisten wurden nach einer Auseinandersetzung zweier Demonstranten mit Flaschen und Rauchbomben beworfen. Laut der italienischen Zeitung Il Messaggero wurden acht Personen festgenommen, die Gruppe der rund 2000 Teilnehmer löste sich danach größtenteils auf.

Die Organisatoren der Demo hatten auf der Facebook-Seite "Jungs aus Italien" geschrieben, dass sie "Seite an Seite" mit den Menschen stehen, "die nicht mehr wissen, wie sie einen Teller mit Essen für die Kinder auf den Tisch bringen sollen".

Etliche Politiker und Anti-Faschismus-Organisationen hatten die Demonstration als illegal bezeichnet.