Italien: Verband beantragt 40 Prozent Stadion-Auslastung

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Verband FIGC hat bei der Regierung einen Antrag gestellt, ab dem 17. Oktober 40 Prozent Stadion-Auslastung zu erlauben. Medienberichten zufolge ist Sportminister Vincenzo Spadafora bereit, zumindest 30 Prozent der Stadionkapazitäten wieder für Fans freizugeben.

Leere Ränge könnten auch in Italien bald Geschichte sein © SID

Erst am Samstagabend hatte die Regierung in Rom grünes Licht für jeweils 1000 Zuschauer pro Serie-A-Spiel gegeben. In Deutschland hatten sich die Staatskanzleien der Länder in der Corona-Pandemie auf eine sechswöchige Testphase mit 20 Prozent Auslastung geeinigt, sofern es grünes Licht der lokalen Behörden für eine Austragung mit Zuschauern gibt.