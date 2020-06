Italien: Zweitligist FC Venedig in Quarantäne

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Zweitligist FC Venedig hat seine komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab, war ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Coronafall beim italienischen Zweitligisten FC Venedig © SID

Venedig hätte am Samstag das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause in der Serie B bei Pordenone Calcio bestreiten sollen. Die zweite Liga startet am Mittwoch mit der Partie Ascoli Calcio gegen US Cremonese, die am 22. Februar aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Im italienischen Profifußball rollt der Ball seit vergangenen Freitag wieder.