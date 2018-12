Italien: Zweitligist Palermo für 10 Euro verkauft

Palermo (SID) - Der italienische Traditionsklub Palermo Calcio hat den Eigentümer für den symbolischen Preis von 10 Euro gewechselt. Der 76-jährige Unternehmer Maurizio Zamparini, der den Serie-B-Klub im Jahr 2002 übernommen hatte, verkauft den hoch verschuldeten Verein einer Londoner Gesellschaft. Den Namen des Käufers gab Zamparini vorerst nicht bekannt.

Palermo wechselte für 10 Euro seinen Besitzer © SID

Erst kommende Woche soll es weitere Informationen über den neuen Besitzer geben. Dieser wird die Schulden Palermos in Höhe von 22,8 Millionen Euro übernehmen, teilte Zamparini in einer Pressemitteilung am Samstag mit. "Ich verkaufe den Klub lediglich im Interesse Palermos", schrieb der als "Trainerkiller" bekannte Unternehmer.

Seit 2002 hat der Investor mehr als 30 Trainer entlassen. Zamparini sagte, er habe eine Gesellschaft gefunden, die mit stärkeren finanziellen Mitteln seine Arbeit fortsetzen könne.