Italien erreicht erstmals seit 1991 WM-Viertelfinale

Montpellier (SID) - Die italienischen Fußballerinnen haben zum ersten Mal seit 1991 das WM-Viertelfinale erreicht. Der Vorrundensieger der Gruppe C setzte sich in Montpellier mit 2:0 (1:0) gegen China durch. Das Team von Trainerin Milena Bertolini trifft in der Runde der besten acht Teams auf Japan oder die Niederlande, die am Abend den letzten Viertelfinalteilnehmer ausspielen.

Brachte Italien in Führung: Valentina Giacinti © SID

Die Chinesinnen, 1999 Vizeweltmeisterinnen, verpassten bei ihrer siebten WM-Teilnahme erstmals das Viertelfinale. Valentina Giacinti traf in der 15. Minute zur Führung für die Italienerinnen, fünf Minuten zuvor war der 25 Jahre alten Angreiferin vom AC Mailand ein Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt worden. Aurora Galli (50.) machte den Sieg per Flachschuss perfekt.

Italien hatte in der Vorrunde Australien und Brasilien hinter sich gelassen, die beide im Achtelfinale ausschieden. Bei einem Halbfinaleinzug würden die Italienerinnen, die die letzte Endrunde 2015 in Kanada verpasst hatten, auf Deutschland treffen. Voraussetzung ist, dass sich auch das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag (18.30/ZDF und DAZN) gegen Schweden durchsetzt.