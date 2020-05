Italien gewinnt eEuro 2020 - DFB-Auswahl scheitert in der Gruppenphase

Köln (SID) - Italiens eSport-Nationalmannschaft hat den Titel bei der eEuro 2020 in der Fußball-Simulation PES 2020 gewonnen. Das italienische Team setzte sich am Sonntag im Finale des virtuellen Turniers der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit 3:1 gegen Serbien durch. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war ihrer Favoritenstellung nicht gerecht geworden und bereits am Samstag in der Gruppenphase ausgeschieden.

Italien schlägt Serbien im Finale der eEuro 2020 © SID

Die virtuelle Europameisterschaft fand online und nicht wie geplant in London statt. Ursprünglich hätte die eEuro am 10. und 11. Juli in der englischen Hauptstadt im Rahmen der Fußball-EM, die bereits um ein Jahr verschoben wurde, steigen sollen.

Anders als die meisten eFootball-Turniere wurde die eEuro nicht in der Simulation FIFA 20 von EA Sports, sondern in eFootball PES 2020 vom japanischen Hersteller Konami ausgetragen.